Emergenza Covid: l’ospedale temporaneo del Valentino di Torino va in pausa

TORINO – Sono passati 17 lunghi mesi da quando l’ospedale temporaneo del Valentino a Torino venne allestito per fronteggiare le prime fasi della pandemia. Al suo interno sono passati tanti pazienti affetti da Covid-19 e in seguito sono state svolte oltre 135 mila vaccinazioni.

“Si potrà così consentire al Comune e alla Prefettura di Torino, come richiesto, di avere a disposizione gli spazi del Quinto Padiglione di Torino Esposizioni in vista delle operazioni connesse allo svolgimento dei referendum del 12 giugno“, si legge in una nota della regione Piemonte. Una volta smontate le tende verranno riaffidate alla Maxi Emergenza 118 del Piemonte e alla Croce Rossa Italiana , che le avevano messe a disposizione. Le attrezzature resteranno comunque pronte per essere riallestite in meno di due settimane nel caso si rendesse necessario. “Il materiale e i dispositivi medico-sanitari tornano invece nella disponibilità dell’ ASL Città di Torino , che ha gestito lo spazio in collaborazione con l’ AOU Città della Salute e della Scienza di Torino . Nel corso di questi mesi anche diversi cittadini della provincia di Alessandria sono stati curati in quegli spazi.