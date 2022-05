A Casal Cermelli una manifestazione per ricordare le morti sul lavoro

CASAL CERMELLI – In occasione della Festa del Primo Maggio, l’amministrazione comunale di Casal Cermelli, insieme all’associazioni Anmil, ha voluto ricordare tutti i morti sul lavoro. Alle 10.30 in piazza San Carlo, dove si trova dal 2009 il monumento dedicato alle vittime degli incidenti sul luogo di lavoro, si è tenuta una cerimonia istituzionale con omaggio floreale.

“Ogni giorno, in tutta Italia, ci sono persone che chiedono un posto di lavoro e quindi è nostro dovere, oggi più che mai, celebrare il primo maggio parlando proprio in questa giornata di lavoro. Questo perché il lavoro è importante, dà dignità all’uomo. Ma il lavoro deve essere anche fatto in sicurezza e la sicurezza sui luoghi di lavoro è un diritto, una necessità ed è un nostro dovere assicurarla sempre“, ha sottolineato Antonella Cermelli, sindaco di Casal Cermelli, ricordando tutte le vittime sul lavoro.