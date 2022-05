Questa sera parte “5 all’ora” le canzoni svelate. Ospite Dado Bargioni

RADIOGOLD – Parte questa sera, dalle 19.05, la nuova trasmissione di RadioGold che vi farà sentire alcuni brani, famosi e non , con altre orecchie. Alberto La Piana e Max Torchio infatti ogni lunedì, a partire da questa sera, 2 maggio 2022, saranno i conduttori di “5 all’ora” il programma musicale che vi spiegherà cosa c’è dietro alcune canzoni. La storia, le frasi criptiche, il significato dietro i testi finiranno sotto la lente di ingrandimento dei due speaker e sveleranno alcuni piccoli segreti della musica.

Ogni puntata inoltre ospiterà protagonisti di un mondo dal grande fascino per raccontare aneddoti o anche solo per dare nuove versioni di brani che abbiamo sempre sentito o cantato senza capirli fino in fondo. “5 all’ora” vi aspetta dunque ogni sera, dalle 19.05 alle 20 con tante curiosità e buona musica. Potete intervenire o chiedere di ascoltare qualche brano che vorreste capire meglio scrivendo al numero whatsapp 331 12 71 227. Questa sera ospite della puntata l’artista alessandrino Dado Bargioni.