Proseguono le ricerche di Federica, la donna di 53 anni scomparsa a Molare

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 – Proseguono le ricerche di Federica Ruzzon, la donna di 53 anni di Molare di cui non si hanno più notizie da diverse ore. È stato il figlio a segnalare la scomparsa della donna e a diffonderne la foto nella speranza di avere sue notizie. Chiunque l’abbia vista può contattare la redazione oppure chiamare il numero 3466331571.

A Molare, intanto, da questo pomeriggio l’UCL (unità di comando locale) dei Vigili del Fuoco sta coordinando le squadre di ricerca con apparati radio e sistemi di geolocalizzazione, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Protezione Civile Provinciale e personale AIB (antincendio boschivo) di Molare.

Oltre ai Vigili del Fuoco di Alessandria ed Ovada sono impegnati nelle ricerche anche l’elicottero del Reparto Volo Liguria per sorvolare la zona di ricerca unitamente al nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) di Torino e Varese ed al Nucleo Cinofili Piemonte con sede a Volpiano.

OVADA – Apprensione in queste ore a Molare per l’improvvisa scomparsa di Federica Ruzzon, 53 anni. La segnalazione arriva dal figlio che ha diffuso la foto della mamma per avere sue notizie. Chiunque l’abbia vista può contattare la redazione oppure chiamare il numero 3466331571.