Ad Alessandria un parco e un piazzale dedicati a Oriana Fallaci e all’ex assessore Antonio Martano

ALESSANDRIA – Nei prossimi giorni ad Alessandria sono state programmate alcune cerimonie di intitolazione di diverse aree a importanti personaggi della storia italiana e alessandrina. Giovedì 5 maggio alle 15.30 il piazzale del Cimitero di Litta Parodi sarà dedicato a Domenico Balza, medico e politico alessandrino a cavallo tra il 19^ e 20^ secolo nato proprio in quel sobborgo.

Martedì 10 maggio alle 9.30 l’area parcheggio in via Galvani diventerà piazzale Giorgio Maggi, militare alessandrino impegnato nella Seconda Guerra Mondiale decorato con Medaglia d’oro al valore militare alla memoria. Sempre martedì 10 maggio alle 11 sarà intitolato alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci il parco tra via don Sturzo, via Parri, via Ravera e via Padre Pio.

Infine martedì 17 maggio alle 9 l’area di circolazione costituita dalla zona di parcheggio situata tra corso Acqui e via Nenni, al quartiere Cristo, diventerà piazzale Antonio Martano, l’Ispettore Capo della Polizia di Stato e assessore alessandrino mancato nel 2008.