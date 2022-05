Lunedì al Poliambulatorio Gardella un aiuto per attivare lo Spid, l’identità digitale, su prenotazione

ALESSANDRIA – Il 9 maggio farà tappa anche al Poliambulatorio Gardella di Alessandria il tour “SPID in ogni dove” organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale MigliorAttivaMente con l’obiettivo di attivare in maniera facilitata e gratuita l’identità digitale per i cittadini, nell’ottica di supportare anche gli utenti meno avvezzi alla tecnologia. Lunedì prossimo, dalle 10 alle 14 sarà infatti possibile, previa prenotazione, aprire il proprio SPID in circa 10 minuti grazie al coinvolgimento di InfoCert, uno dei provider riconosciuti e accreditati. Si tratta di un appuntamento che intende sensibilizzazione la popolazione ai processi di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, andando in aiuto agli utenti nella creazione dello SPID al fine di accedere a diversi servizi, tra cui il Fascicolo Sanitario Elettronico. Lo SPID, infatti, costituisce l’identità digitale di ciascuno di noi e permette di “dialogare” in maniera più semplice e smart con la PA. Lo SPID è costituito da credenziali (nome utente e password), rilasciate a tutti i cittadini di almeno 18 anni, che consentono l’accesso a tutti i servizi online, senza bisogno di ulteriori pin o codici.

Il 9 maggio, presentandosi nella fascia oraria concordata, al fine di portare a termine con successo l’attivazione dello SPID è necessario portare con sé:

– Originale della Carta di Identità Italiana (o patente italiana o passaporto italiano che si vuole utilizzare per il riconoscimento) e della Tessera Sanitaria

– Fotocopia nitida degli stessi documenti che si useranno per l’identificazione

– Smartphone

Per prenotare il proprio turno al Poliambulatorio Gardella occorre scrivere una mail a info@migliorattivamente.org e compilare con i propri dati la tabella che si riceverà come risposta.