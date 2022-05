PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Diversi disagi al traffico questa mattina in provincia. Alcuni ascoltatori segnalano lunghe code da Novi verso Litta e viceversa, lungo la provinciale 35bis.

Problemi inoltre questa mattina in via Rimini a Valenza per un bilico in panne. Il mezzo poco prima delle 8, fermo in prossimità di una curva, riferisce Massimo, che ringraziamo, blocca il traffico alle auto di passaggio.