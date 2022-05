ALESSANDRIA – Ospite d’eccezione questo lunedì ad Alessandria. In occasione della mostra “Un set alla Moda”, allestita a Palazzo Cuttica, in città arriverà Stefania Sandrelli. La pluripremiata attrice visiterà l’esposizione allestita dal Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Domenico De Gaetano, ma prima, alle 18, si racconterà al Teatro Alessandrino di Alessandria.

L’attrice dialogherà con Steve Della Casa, Direttore Artistico del Torino Film Festival, Roberto Lasagna, Direttore Artistico del Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica e Giorgio Simonelli, critico cinematografico e televisivo.

L’appuntamento al Teatro Alessandrino sarà occasione per ripercorrere la carriera di Stefania Sandrelli e ascoltare storie e aneddoti su alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Entrata nel mondo del cinema a 15 anni, con il film di Mario Sequi “Gioventù di notte”, Stefania Sandrelli ha recitato in oltre 100 pellicole ed è stata interprete di veri capolavori della cinematografia italiana. Candidata 11 volte ai David di Donatello ne ha vinti tre, il primo nel 1989 come attrice protagonista in “Mignon è partita”, il secondo nel 2001 per il suo ruolo ne “L’ultimo bacio” e il terzo alla “carriera” conferito nel 2018. Tra i premi anche sei Nastri d’Argento e il Leone d’oro alla carriera assegnato nel corso della 62esima Mostra del Cinema di Venezia, nel 2005.

L’incontro con l’attrice, voluto dalla Città di Alessandria e organizzato dall’Azienda Culturale Costruire Insieme con la partecipazione del Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica, di Alessandria Film Festival, insieme al Teatro Alessandrino, apre una serie di manifestazioni a corredo della mostra della Città di Alessandria “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi”, organizzata dall’Azienda CulturAle Costruire Insieme e promossa dalla Regione Piemonte, con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma, la partecipazione di Film Commission Torino Piemonte e della Fondazione Artea, la collaborazione della Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio.

Durante il periodo espositivo saranno diverse le iniziative che consentiranno alla città di dialogare con protagonisti della filmografia nazionale e internazionale.

L’incontro al Teatro Alessandrino e la successiva visita alla mostra sono a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione via mail all’indirizzo @serviziomusei@asmcostruireinsieme.it.