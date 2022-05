Uomo trovato senza vita a bordo di un trattore a Quargnento: probabile un malore

QUARGNENTO – Intorno alle 18.40 di questa sera un uomo è stato trovato senza vita a bordo di un trattore. Il mezzo era fermo in un campo in strada Appiano, a Quargnento. La segnalazione di un passante al 118 ha subito attivato i soccorsi, tempestivi ma purtroppo inutili. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. L’uomo era riverso sul volante e, purtroppo, non è stato possibile fare nulla.

Da una prima ricostruzione si fa sempre più strada l’ipotesi che l’uomo sia deceduto per cause naturali, per un malore.