Csvaa: via ai nuovi incontri di formazione per gli Enti del Terzo Settore

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Prosegue l’attività formativa del CSVAA proposta agli ETS con l’intento di tenere costantemente informati e aggiornati i volontari su temi di nevralgica importanza in ambito Terzo Settore. Primo appuntamento a maggio, quando si svolgerà un incontro dedicato al RUNTS. Si tratta di “RUNTS: a che punto siamo?” ed è rivolto a tutti gli ETS, in trasmigrazione e non. Realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, intende presentare lo “stato dell’arte”, ad oggi, e i futuri passi operativi previsti per giungere al pieno funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare, si propone di riepilogare gli step e le tempistiche previste, così come di fare luce, ove possibile, sui dubbi, condivisi da molti ETS in merito a cosa si debba fare e quando. L’incontro si svolgerà, mercoledì 18 maggio, dalle ore 15:30, contemporaneamente in presenza e on line, al fine di facilitare la partecipazione dei volontari. In presenza il corso si terrà ad Alessandria, presso la Sala IRIS dell’Istituto Santa Chiara di via Volturno 18 (possibilità di parcheggio nel cortile). Per partecipare è necessaria l’iscrizione (entro martedì 17 maggio, alle 12). Agli iscritti all’incontro, in modalità on line, sarà inviato il link per il collegamento in tempo utile.

A giugno prenderanno il via altri due corsi. Ad Asti si svolgerà “Comunicazione digitale per il non profit”: proposto in collaborazione con Ginger Crowdfunding, è un percorso dedicato alla comunicazione digitale, strutturato in 3 incontri da 3 ore ciascuno, più un ultimo incontro, on line, da un’ora. Si svolgerà nei giorni di giovedì 9, 16 e 23 giugno, dalle 17 alle 20, presso la sede del CSVAA (via Brofferio, 110). L’ultimo incontro, in programma giovedì 30 giugno, dalle 17 alle 18, si svolgerà on line.

Ultimo corso ad oggi programmato è “Sicurezza sul lavoro per il non profit” che si svolgerà sia ad Asti che ad Alessandria. Ha l’obiettivo di mettere in luce quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono alle persone di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale. Si svolgerà martedì 21 giugno, ad Asti e giovedì 23 giugno ad Alessandria.

Per tutti i corsi è richiesta l’iscrizione tramite il sito del CSVAA: www.csvastialessandria.it dove è anche possibile trovare le informazioni dettagliate di ciascun corso. Ricordiamo che, per tutti i corsi in presenza, i posti sono limitati e in occasione degli incontri saranno rispettate le normative antiCovid vigenti: obbligatorio indossare la mascherina. Per informazioni: 0131.25.03.89.