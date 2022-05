Omicidio Hotel Londra: il Gip convalida il fermo. Resta in carcere il 46enne che aveva confessato

ALESSANDRIA – Giuseppe Aiello Proietto resterà in carcere. Questa la decisione del Gip, a distanza di qualche ora dall’interrogatorio del 46enne che, lunedì, aveva ammesso le sue responsabilità nell’omicidio di Alberto Faravelli, il 69enne portiere dell’Hotel Londra di Alessandria. Questo mercoledì, invece, Aiello Proietto si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi convalidato il fermo per indiziato di delitto.

La difesa di Aiello Proietto sembra orientata a non fare ricorso rispetto a questa decisione ma, con tutta probabilità, chiederà una valutazione psichiatrica dell’uomo, una possibilità già accennata questo pomeriggio in conferenza stampa dal Procuratore della Repubblica Enrico Cieri.