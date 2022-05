A Villa Sparina di Gavi la festa per la vittoria ai Wine Star Awards

GAVI – Questo pomeriggio al Villa Sparina Resort si è tenuto un momento di convivialità per celebrare l’importante successo ai Wine Star Awards di Wine Enthusiast. Lo scorso febbraio, infatti, la rinomata struttura tra le colline di Gavi è stata infatti nominata la miglior cantina europea dell’anno, per la qualità dei suoi prodotti esportati in tutto il mondo. La premiazione si era tenuta al Nobu Eden Roc Hotel di Miami Beach, negli Usa.

Alla celebrazione di questo pomeriggio era presente anche il Prefetto di Alessandria, Francesco Zito.