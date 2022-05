Il Trottolaio di Avolasca tra i creatori del Festival delle trottole a Cremona: la sua storia

AVOLASCA – Quella di Rocco Cosca per il mondo delle trottole è ben più che una passione. Si potrebbe quasi parlare di un amore viscerale per un gioco antichissimo ma allo stesso tempo moderno. Soprattutto se portato in strada da un virtuoso come lui, capace di far sfidare a quel pezzo di legno dalla forma sferica le più comuni leggi della fisica. Siciliano classe 1968, ma da tempo residente ad Avolasca nel Tortonese, si è avvicinato alle trottole “in età adulta, durante un momento di difficoltà“, come ci spiega. Lo ha fatto passando dal gioco alla loro creazione, diventando esperto tornitore oltre che giocoliere.

“Prima mi sono concentrato sulle trottole classiche, poi ho iniziato a lavorare anche sull’estetica, riuscendo a costruire una trottola con ben 29 tipi diversi di legno“, aggiunge. Dal 2015 Rocco Cosca fa spettacoli itineranti in strada, ma è nel 2020 che la sua percezione di questo mondo è cambiata definitivamente. “Due anni fa sono stato invitato al Festival Internazionale delle Trottole in Francia. Lì ho capito che un evento del genere poteva e doveva essere portato e proposto anche in Italia“. Inizia così un altro duro lavoro teso a trovare contatti, intessere relazioni, conoscere gente.

Ecco che il 28 e il 29 maggio a Cremona prenderà vita il primo Festival delle Trottole. “Si tratta di un evento dove trottolai e appassionati di tutta Italia si potranno ritrovare per vivere da vicino e conoscere i segreti di questo gioco“, aggiunge ancora Cosca. Spettacoli, dimostrazioni, esposizioni e vendita di trottole saranno il fulcro dell’evento organizzato nella due giorni di fine maggio al Parco Colonie Padane. “Io che, sono tra i direttori artistici di questo evento, porterò il mio tornio con cui creo le trottole e sarò protagonista di uno spettacolo“. Insieme a lui, per creare questo evento promosso da Energia Ludica, c’è anche il trottolaio Alberto Segale, Viviana Ferroni, Vittoria Altobello, Loris Ghidini e Michele Romanini.

Foto di Giovanni Uras