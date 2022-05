Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 15 maggio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche questa domenica ad Alessandria sarà possibile visitare cinque Palazzi storici della città. Al mattino si potranno visitare Palazzo Ghilini (ore 11 e 12.15), il Palazzo Municipale (ore 11 e 12.15), Palazzo Guasco (ore 11.30 e 12.45) e Palatium Vetus (ore 11.30). Domenica pomeriggio, poi, sarà protagonista assoluto Palazzo Cuttica, anche sede della mostra dedicata alla storia del cinema “Un set alla Moda”. Due le visite in programma: alle 16 e alle 17.30. Entrambe termineranno con il concerto di Stream of-Conscious Wave con Anelie fra antiche melodie, canti e letture sceniche. La formula della visita è fondata sull’interazione fra narrazione storica, descrizione artistica, drammaturgia e spettacolo ed è affidata alla Presidente di CulturAle, alla drammaturgia e ambientazione storico – teatrale di Samantha Panza, con gli abiti e i costumi dell’Atelier Principessa Valentina. L’iniziativa, voluta dalla Città di Alessandria con l’organizzazione curata dall’Azienda CulturAle Costruire Insieme, si è resa possibile grazie alla sinergia con Prefettura, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la famiglia Guasco e l’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Alessandria. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione alla mail serviziomusei@asmcostruireinsieme.it oppure al numero di telefono 342 1200696.

Ad Alessandria prosegue “Parco Italia Food Festival”. Questa domenica, già dalle 12, si potranno gustare ottime specialità street food e i più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili e attrazioni. Il festival andrà poi avanti fino a sera e non mancherà la musica con il Dj set di Marco Lombardi e, alle 21, il concerto di Antani Project. L’iniziativa è promossa dal Comune di Alessandria con la partecipazione e contributo di Amag Reti Gas e coordinata dalla Procom in collaborazione con diversi operatori commerciali della città, che abbineranno all’ordinaria apertura dei propri locali nel centro cittadino, anche la presenza e l’offerta dei migliori prodotti al Parco Italia di Alessandria.

Questa domenica a Valenza si terrà la “Fera dal Bunpàt”. Dalle 9 alle 19.30 i negozi del centro storico della città dell’oro esporranno tutti i loro migliori prodotti offrendo ai visitatori irripetibili occasioni. Per l’evento anche le boutique delle zone periferiche di Valenza si trasferiranno in centro e bar e gelaterie saranno aperti per la grande giornata del risparmio che trasformerà il cuore di Valenza, viale Oliva, corso Garibaldi, via Cairoli, via Mazzini e via Lega Lombarda, in una grande isola pedonale dove incontrare amici e commercianti e andare a caccia di occasioni. La “Fera dal Bunpàt” è organizzata dall’Associazione L’Oro dal Po al Monferrato, con la collaborazione della Pro Loco e CNA Turismo e Commercio.

A Palazzo Callori, a Vignale Monferrato, prosegue “Abaccabianca”, l’evento itinerante ideato e organizzato dai sommelier di Ais Asti. Dalle 11 alle 19 si potranno degustare 180 etichette di vini tra spumanti, bianchi fermi e Vermouth. Le novità proposte saranno molte: in assaggio anche 15 vermouth bianchi. Il vino ospite del 2022 è il Verdicchio con 10 etichette in degustazione. Si rinnova la collaborazione con Uvantica per proporre un banco dedicato a 20 vini bianchi rari del Piemonte. Ci sarà anche un’area food, curata in collaborazione con Bistrotmania, realtà che unisce nove locali piemontesi. Due le aree di approfondimento con un banco assaggio dedicato al terroir del Moscato d’Asti DOCG con la collaborazione del Consorzio dell’Asti; e un altro al Vermouth con la collaborazione del Consorzio del Vermouth. L’evento è a ingresso libero senza prenotazione con un costo per la degustazione di 25 euro (20 per i soci Ais).

Alla Ristorazione Sociale di Alessandria, in viale Milite Ignoto 1/A, prosegue il primo weekend di eventi del Clorofilla Festival. La seconda giornata di inaugurazione inizierà alle 11 con “Planet Mkt”, il mercato sostenibile dove trovare le proposte di qualità dei produttori selezionati, ma anche i consigli per avvicinarsi a questo mondo e scoprire tutte le forme della creatività attraverso i workshop gratuiti. Nel pomeriggio, dalle 14, Renza Borello, diplomata Erborista presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Modena, presenterà: “Semi, frutti, foglie e cortecce, per la salute, la bellezza e il gusto”. L’attività è su prenotazione ed aperta ad un massimo di 20 iscritti. In contemporanea, l’associazione “Remix – Centro di Riuso Creativo” spiegherà e farà provare a tutti i bambini come estrarre dalle piante stupendi e colorati succhi con cui dipingere. Ingresso libero e attività gratuite su prenotazione ( Per info e prenotazioni: pupillegustative@gmail.com; Whatsapp: 3391040114 – 3396775705).

Il Castello di San Giorgio Monferrato, dalle 12, ospita “Sapori, fiori e colori”, un mercatino che raccoglie amici del Castello fra produttori, artigiani e artisti. Il Giardino sarà animato per tutto il pomeriggio, fino alle 19, con bancarelle e momenti di intrattenimento, visite guidate al castello, i laboratori di approfondimento e attività per bambini. Alle 17 è previsto il concerto dal vivo di Marilì, cantautrice e musicista dalle influenze musicali diverse, soprattutto afro-brasiliane: ogni sua canzone è legata a un racconto del libro “Porto Palazzo. Storie di partenze e approdi”. È possibile approfittare delle visite guidate al Castello organizzate per domenica 15 maggio alle ore 12 e alle ore 16 solo su prenotazione (chiamare o Whatsapp al 3286736678). Costo: adulti euro 8; bambini gratuito.

A Ovada prosegue la Fiera di Santa Croce. Anche questa domenica troverete le bancarelle lungo le vie del centro, punti ristoro e banchi di prodotti tipici. Questa domenica è inoltre previsto l’evento “Ovada in Rosso”, raduno di Ferrari e auto d’epoca organizzato dalla sezione di Novi Ligure della Scuderia Ferrari Club, dalle 10 alle 15 in Via Fiume davanti alle scuole.

Il Complesso Monumentale di S.Croce a Bosco Marengo, alle 17, ospiterà l’ultimo appuntamento del Festival di Musica Sacra “Conflixere Mirando”. Nell’ambito dei festeggiamenti per il 450° anniversario della morte di San Pio V, il concerto, dal titolo “Deum vivum”, avrà come protagonisti Erika Grimaldi- soprano, Sofia Koberidze – mezzosoprano, Emanuele d’Aguanno – tenore e Giovanni Battista Parodi- basso. Insieme ai quattro cantanti anche il coro Cantica Nova, formato da circa quaranta artisti, l’Orchestra Classica di Alessandria e Giulio Laguzzi all’organo, tutti sotto la direzione di Pierangelo Pietracatella. L’accesso all’evento è libero. Per informazioni e prenotazioni: festivalconflixeremirando@gmail.com oppure 338/9572665.

Questa domenica il festival “Echos. I luoghi e la musica” farà tappa a Morbello. A Villa Claudia, località Costa, alle 17 è in programma il concerto “Dal violino alla fisarmonica” di Gianluca Campi. In programma musiche di Vivaldi, Bach, Paganini, de Sarasate. Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e aggiornamenti: www.festivalechos.it – info@festivalechos.it – 348.71.61.557.

Questa domenica 15 maggio, alle 17.30, nella Chiesetta di Sant’ Antonio a Cella Monte si terrà un nuovo concerto della rassegna Maggiociondolo. Protagonista del concerto sarà il pianista Giorgio Colleoni che interpreterà musiche di Schumann e Liszt.

Per una gita fuori dalla provincia di Alessandria questa domenica vi segnaliamo la “Festa in corte” a Pieve del Cairo (PV). Il programma della giornata, al via dalle 10, prevede un ricco calendario di appuntamenti: dall’esposizione cinofila a quella di polli, galline e conigli, fino alle attività della Fattoria Didattica con gli asini della stalle dei Ciuchi. Non mancheranno stand di artigianato e di prodotti tipici. Alle 12.30 è in programma il pranzo a base di specialità de territorio ma per tutta la giornata sarà possibile gustare altri ottimi prodotti in vari punti ristoro. Alla “Festa in corte” arriveranno poi carrozze trainate da splendidi cavalli e, dalle 9 dal mattino, sarà anche possibile partecipare a una camminata e corsa non competitiva alla scoperta della campagna lomellina (iscrizione 12 euro, inclusi assicurazione e “menù dell’atleta”.

Per maggiori dettagli e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.