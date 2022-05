Risolta dopo sei ore la rottura della tubazione in via Sacco, al Cristo: interessati sei condomini

ALESSANDRIA – Dopo oltre sei ore, intorno alle 4.30 di questa notte il guasto alla tubazione in via Sacco al quartiere Cristo è stato risolto dai tecnici di Amag Reti Idriche. La problematica ha interessato il tratto terminale della tubazione. A causa di questo e dell’elevato diametro del tubo la quantità d’acqua fuoriuscita è stata notevole sino all’intervento dei tecnici. Sono stati interessati sei condomini dalla mancanza d’acqua per il tempo necessario a riparare il guasto.