A fuoco un camion sulla A26 tra Masone e Ovada: nessun ferito ma tratto chiuso verso Alessandria

OVADA – Dalle 10 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Genova, Ovada e Torino sono al lavoro nella Galleria Monacchi Nord, sulla A26, per spegnere un mezzo pesante in fiamme. Il tratto coinvolto è quello in direzione Nord, verso Alessandria, tra i caselli di Masone e Ovada.

Per fortuna non risultano feriti ma si sono create lunghe code. Sul posto anche la Polizia Stradale. Le operazioni di spegnimento e bonifica dureranno ancora un paio d’ore, fino alle 15. Il tratto è stato chiuso ma, a breve, verrà aperto un doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Genova, per riattivare così la circolazione.