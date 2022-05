Incidente tra due auto a Bosco Marengo: due ragazzi feriti

BOSCO MARENGO – Due ragazzi tra i 20 e i 22 anni sono rimasti feriti dopo un incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7 a Bosco Marengo, in via Dante. Le loro condizioni sembrerebbero gravi, soprattutto quelle del 22enne, subito portato all’Ospedale di Alessandria. In un incrocio la loro auto si è infatti scontrata con un’altra vettura. Immediato sul posto l’intervento del 118 e di una squadra dei Vigili del Fuoco.

Dalle prime informazioni è emerso che l’auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi non si sarebbe fermata al semaforo rosso. Per questo, quindi, sarebbe stata tamponata sul fianco dall’altro mezzo che sopraggiungeva da un’altra via. A bordo di quest’ultima c’era un uomo, per fortuna non in gravi condizioni ma comunque portato all’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure.