In fiamme il tetto di una casa in frazione Gerbidi di Sale: nessun ferito ma l’edificio è inagibile

AGGIORNAMENTO ORE 13.30: l’incendio è stato domato ma la casa sarà dichiarata inagibile. L’incendio ha interessato il tetto che è crollato, danneggiando la soletta. Nell’abitazione vivevano due famiglie. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato. Sul posto sono intervenuti, a partire dalle 11.40, i Vigili del Fuoco di Tortona e Alessandria.

SALE – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme divampate da una casa nel Comune di Sale, in frazione Gerbidi. Dalle prime informazioni non ci sarebbe alcuna persona rimasta ferita o intossicata. L’edificio era in fase di ristrutturazione.