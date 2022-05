Cortocircuito di un cavo sotterraneo: la zona Nord di Tortona al buio per qualche ora

TORTONA – A causa di un cortocircuito di un cavo sotterraneo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 maggio, parte di Tortona, la zona Nord, è rimasta al buio per diverso tempo. In particolare è stata colpita la zona Oasi e Paghisano. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e subito dopo i tecnici di E-distribuzione. Il tempestivo intervento ha permesso di risolvere in poco più di un’ora il problema. Attualmente si registrano disagi diffusi nella zona ma il peggio è ormai alle spalle.