Gavi piange Pietro Martino in forza alla Stradale di Serravalle

GAVI – Ci sarebbe un malore dietro la prematura scomparsa di Pietro Martino, agente di Gavi in forza alla Stradale di Serravalle Scrivia. Un gigante dal cuore buono, così lo ricordano amici e concittadini rimasti sotto choc per la terribile notizia. “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia per la improvvisa e prematura scomparsa di Pietro Martino, grande uomo e grande amico“, ha commentato il sindaco di Gavi, Carlo Massa. Martino era un veterano della Polizia Stradale alessandrina, sempre in prima linea per aiutare il prossimo o chi era in difficoltà, proprio come accaduto anche durante i mesi più bui della pandemia da Covid-19.