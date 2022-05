In provincia di Alessandria altri tre nuovi casi di peste suina

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sale il numero di cinghiali risultati positivi alla peste suina africana in provincia di Alessandria. I cinghiali contagiati sono in totale 123, tre in più rispetto all’aggiornamento del 18 maggio. Di questi 74 si trovano in Piemonte e 49 in Liguria. Gli ultimi tre casi sono stati segnalati in Piemonte e tutti in provincia di Alessandria: ad Arquata Scrivia (nono da quando è iniziata l’emergenza), e a Vignole Borbera (secondo).