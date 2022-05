Sole rovente in Piemonte: sarà il fine settimana primaverile più caldo degli ultimi 30 anni

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il fine settimana sarà rovente in provincia di Alessandria. Sabato e domenica sono previste punte tra i 33 e i 35 gradi. L’Alessandrino sarà uno dei territori più caldi del Piemonte secondo il bollettino di Arpa Piemonte che invita alla cautela nelle ore più calde delle giornate.

Se i valori massimi di temperatura attesi sabato e domenica venissero confermati, si potrebbe superare il record per il Piemonte di questo periodo dell’anno, considerato che la temperatura massima registrata dalle centraline di Arpa Piemonte fu di 37.4 °C, il giorno 25 maggio del 2009 a Nizza Monferrato (AL). In ogni caso, spiega Arpa, il prossimo fine settimana si annuncia senz’altro tra i più caldi degli ultimi 30 anni per la stagione primaverile, anche se sarà una breve parentesi prima di un inizio della prossima settimana con tempo in deciso peggioramento e temperature in calo.



Photo by Jeremy Bezanger on Unsplash