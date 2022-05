ALESSANDRIA – L’incendio della cantina in un palazzo in via Tiziano con conseguente intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria ed evacuazione del palazzo per il fumo che ha invaso lo stabile, sta provocando forti disagi al traffico. Al momento (8.45) si procede in direzione Alessandria su una sola carreggiata in prossimità del ponte.

La modifica viaria per consentire le operazioni di soccorso sta provocando lunghe code verso la città. Chiusa anche via Ferraris.