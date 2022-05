Il 4 e 5 giugno torna ad Alessandria Inchiostro Festival

ALESSANDRIA – Il 4 e 5 giugno torna ad Alessandria l’Inchiostro Festival. Si tratta di una manifestazione che ospiterà per un paio di giorni in città illustratori, caligrafi e stampatori d’arte creando un vero e proprio laboratorio d’eccellenza della creazione dal vivo, aperto verso un pubblico attivo e sempre coinvolto. Il suo linguaggio visivo principale è il bianco e nero, nelle varie sfumature, per le opere realizzate con ogni tecnica manuale. Ogni edizione viene abbinata ad un tema, una parola ispiratrice che, insieme ad una citazione, ne racconta l’origine e amplia gli stimoli creativi.

Per due giorni la città è capitale dell’illustrazione, invasa da artisti di provenienza nazionale e internazionale, uniti nell’eccellenza della manualità e dell’espressione grafico-visiva. L’Associazione Inchiostro Festival, con la collaborazione degli enti pubblici della Regione Piemonte, Provincia e Comune di Alessandria organizza e coordina la manifestazione. Grazie al supporto di volontari, professionisti, partner tecnici d’eccellenza e aziende creiamo un’esperienza unica per un visitatore attivo e partecipe. Gli artisti sono ospitati nelle camere, all’interno del chiostro, per lavorare, confrontarsi, esibirsi e coinvolgere il pubblico in workshop e spettacoli che durano un intero fine settimana.

Quest’anno, tra i tanti, saranno ad Alessandria Mirta Arbini, Massimiliano Aurelio, Barbara Baldi, Sara Bottaini, Osvaldo Casanova, Candia Castellani, Massimiliano di Lauro, Madeleine Frochaux, Lele Gastini, Angelica Gerosa, Elizabeta Keci, Marco Leoni, Serena Mabilia, Alice Mazzilli, Paul Mellidi, Claudio Mezzo, Luca Tagliafico, Betterpress lab, Antica Stamperia d’Arte Busato, Cartiera Clandestina, FoxCraft, Stamperia d’arte fondazione Il Bisonte per lo studio dell’arte grafica, Print Club Torino.

Durante il giorno i visitatori possono partecipare ad attività gratuite: workshop di illustrazione, di serigrafia, stampa a torchio, xilografia, stampa a caratteri mobili e molto altro ancora. Come cornice vengono allestite le esposizioni dei lavori degli studenti delle Accademie, Istituti specializzati e Università partner di Inchiostro Festival; presentazioni e dibattiti sulle ultime tendenze del mondo dell’illustrazione si svolgono in sala affreschi per essere diffusi come podcast.