PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Salgono a 125 in totale i casi di cinghiali positivi alla peste suina. L’incremento è dovuto al ritrovamento di un ulteriore animale infetto nella zona di Molare, in provincia di Alessandria.

Complessivamente sono stati riscontrati, fino al 22 maggio 2022, 75 casi di positività in Piemonte e 50 per positività in Liguria.