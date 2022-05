Incidente sulla A21: il traffico è tornato normale

AGGIORNAMENTO ORE 17.50: Il traffico è tornato normale.

AGGIORNAMENTO ORE 16.57: I veicoli sono stati rimossi. La coda è ora scesa a 6 km e l’incolonnamento dei mezzi è in fase di smaltimento.

TORTONA – Grossi disagi al traffico dalle 15.30 per un incidente tra due veicoli sulla autostrada A21 in direzione Piacenza, all’altezza di Pontecurone. L’impatto, avvenuto intorno alle 15.30, non ha prodotto feriti gravi ma il flusso dei veicoli è bloccato al momento (16.45) e si registrano 7 chilometri di coda.

Un altro piccolo incidente si è verificato in direzione opposta, nello stesso punto, con 4 chilometri di coda. Sul posto la Polizia Stradale e il personale Satap.