In corso a Casale le ricerche di un uomo di 39 anni scomparso da casa

CASALE MONFERRATO – Come comunicato sulla pagina Facebook dalla Protezione Civile della provincia di Alessandria, dal tardo pomeriggio di questo giovedì 26 maggio è stato attivato il piano di ricerca di una persona scomparsa nel territorio comunale di Casale Monferrato.

In base alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un uomo di 39 anni di origine marocchina residente nella città monferrina. Sarebbe stato il padre a lanciare l’allarme e a denunciarne la scomparsa al Commissariato di Polizia, preoccupato perché da questa mattina non sarebbe più riuscito a rintracciare o mettersi in contatto con il figlio. L’uomo viveva da solo e potrebbe essersi volontariamente allontanato da casa forse già da qualche giorno.