Scontro tra due auto all’incrocio tra via San Pio V e via Plana ad Alessandria: nessun ferito

ALESSANDRIA – Poco dopo le 21 due auto si sono scontrate all’incrocio tra via San Pio V e via Plana ad Alessandria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale: per fortuna, però, non risultano feriti. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che a causare l’impatto sia stato un mancato rispetto della precedenza. La zona è, al momento, interdetta alla circolazione per poter permettere la rimozione dei mezzi.

Foto del nostro ascoltatore Carmine, che ringraziamo