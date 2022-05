Costituito il tavolo tecnico rsa Piemonte: primo obiettivo adeguamento tariffe a inflazione

PIEMONTE – La Regione Piemonte ha comunicato di aver costituito il tavolo tecnico paritetico per l’applicazione del protocollo d’intesa sulla gestione post-emergenza delle Rsa, siglato il 10 maggio scorso tra la Regione e i gestori dei presidi delle Rsa piemontesi. All’appuntamento sono state invitate ed erano presenti tutte le organizzazioni del settore cui si è aggiunta l’adesione dell’Associazione coordinamento ospedalità privata (Acop), assente il giorno della firma.

La prima convocazione del Tavolo paritetico è stata fissata già per lunedì 6 giugno, con al primo punto all’ordine del giorno l’adeguamento delle tariffe all’indice di inflazione.

Tra gli altri punti qualificanti dell’accordo, continua l’assessorato alla Sanità della Regione, la possibilità di ricollocare presso la rete dei presidi socio-sanitari accreditati con la Regione Piemonte il personale sanitario assunto per la pandemia non stabilizzabile nel Servizio sanitario pubblico, la semplificazione e maggiore appropriatezza delle procedure di accesso alle strutture dopo la valutazione geriatrica e l’adeguamento delle modalità di riapertura dei presidi alle mutate condizioni pandemiche.