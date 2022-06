A Tortona riduzione del 70% del canone per i dehors di bar, gelaterie e ristoranti

TORTONA – La Giunta Comunale di Tortona ha deciso di estendere, per il 2022, la riduzione del 70% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per i dehors di bar, gelaterie e ristoranti, anche a quelli con superficie superiore ai 30 mq. La norma del regolamento comunale approvata nel 2020 prevedeva infatti l’applicazione di uno sconto sul canone solo per le strutture con superficie inferiore ai 30 mq, norma che sino ad ora non è stata mai applicata, dal momento che, a causa dell’emergenza Covid, il Governo aveva disposto la completa gratuità dell’occupazione temporanea di suolo pubblico fino al 31 marzo 2022, come forma di incentivo nei confronti della categoria la cui attività al chiuso era stata fortemente limitata dalle diverse normative per limitare la diffusione del contagio.

La Giunta di Tortona, ha deciso quindi per un ritorno graduale alla normalità, estendendo lo sconto a tutti i dehors sul territorio comunale, indipendentemente dalla superficie, anche in considerazione del fatto che le difficoltà determinate dalla crisi sanitaria si sono protratte oltre il termine dello stato di emergenza.

Photo by Khara Woods on Unsplash