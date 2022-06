PIEMONTE – Domani, venerdì 3 giugno, nuovi temporali interesseranno l’Alessandrino. In base al bollettino Arpa, infatti, già da questo pomeriggio sono previsti rovesci e temporali “mediamente moderati” nelle zone montane e pedemontane alpine del Piemonte.

Nel corso della giornata di venerdì 3 giugno il maltempo si estenderà ad altre zone della regione, con temporali “anche di forte intensità” sulle zone montane e pedemontane alpine occidentali e settentrionali e sulle pianure adiacenti. Per venerdì 3 giugno Arpa Piemonte ha quindi diramato un’allerta gialla di tipo idrogeologico per temporali che, nell’Alessandrino, riguarda in particolare le zone di Casalese, Basso Monferrato, Valcerrina e Valenzano.

Dalla serata di venerdì è poi atteso un miglioramento delle condizioni del tempo.

Nella notizia il bollettino tratto dalla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria.