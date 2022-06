Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 4 giugno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo fine settimana torna “PrimaFesta” a San Salvatore Monferrato. La giornata di sabato 4 giugno inizierà al mattino con l’inaugurazione di due mostre. Alle 10.30 a Palazzo Carmagnola verrà inaugurata la mostra fotografica “Ricordi di Scuola” e alle 11.30, nelle Cantine del Palazzo Comunale, taglio del nastro di “I love Sansa” raccolta di edifici e panorami sansalvatoresi realizzati da artisti-artigiani. Sempre sabato 4 giugno, alle 18, nei giardini della Biblioteca Civica sarà premiata la studentessa di filologia dell’Università del Piemonte Orientale Maria Luisa Gentile, autrice di una tesi di laurea specialistica su San Salvatore Monferrato. Alle 18.30, il concerto “Cantiamo per la Pace” della Corale San Martino precederà la Serata di gala organizzata dalla Prolo Loco Vivacittà. Nella Piazzetta del Gusto, dalle 20, su una lunga tavolata “curatissima e chic” verrà servita una cena esclusiva accompagnata dalle note anni ’40 delle “Signorine Maramao” (prenotazioni al numero 3357558643 oppure scrivendo a info@prolocovivacitta.it).

Prosegue a Predosa la 35esima edizione della Sagra delle Fragole. Al Palatenda, dalle 19.30, si potranno gustare ottime specialità, tra cui il risotto con le fragole e gli agnolotti predosini da accompagnare con i migliori vini Doc del territorio.

Questo sabato 4 giugno, alle 18, le Sale d’Arte di Alessandria, in via Machiavelli 13, ospitano un concerto jazz del duo formato da Sergio Pasquarelli al sassofono e Cesare Petrelli alle percussioni. Il duo proporrà brani del grande repertorio internazionale jazz. Sempre alle Sale d’Arte è possibile visitare la mostra fotografica “Contro Verso” di Alessandro Caramagna che chiuderà domenica 5 giugno. Si potranno inoltre ammirare le Sovrapporte di Palazzo Cuttica recentemente restaurate, attribuite al piemontese Giovanni Michele Graneri. Autentici capolavori del XXVIII secolo riportati al loro originario splendore e per la prima volta visibili da vicino per apprezzarne i dettagli e la maestria nella loro realizzazione. L’iniziativa è realizzata dalla Città di Alessandria, CulturAle Costruire Insieme con la partecipazione di Artemusica, Associazione culturale e musicale di Alessandria. L’ingresso è libero.

Nel Chiostro di Santa Maria di Castello ad Alessandria, alle 14, prende il via la nuova edizione di Inchiostro Festival, che quest’anno avrà come filo conduttore il tema “Origine”. Questo sabato e anche domani, domenica 5 giugno, i visitatori potranno partecipare a workshop di illustrazione, di serigrafia, stampa a torchio, xilografia, stampa a caratteri mobili e seguire presentazioni e dibattiti sulle ultime tendenze del mondo dell’illustrazione. Di sera il chiostro si animerà con performance artistiche, sperimentazioni grafico-sonore e video proiezioni, tra cui la “battle degli illustratori”, una sfida di disegno dal vivo a tempo di musica.

Sabato 4 domenica 5 giugno a Ovada si terrà la nuova edizione della mostra-mercato florovivaistica “Fiorissima”. All’interno del Parco Pertini, in via Cairoli 155, sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19, troverete vivaisti specializzati in diversi generi di piante e un’ampia vetrina di arredi dedicati al giardino. Ad arricchire il programma di “Fiorissima” anche laboratori per bambini e presentazioni di libri. Biglietto d’ingresso: 4 euro.

Sabato 4 giugno nuovo concerto del festival “Echos – i Luoghi e la musica”. Nel Convento e Quadreria dei Frati Cappuccini di Voltaggio, in via Provinciale 1, alle 17 si esibirà il Duo Sacchi-Lavernier formato dal chitarrista Christian Lavernier e da Floraleda Sacchi all’Arpa. I concerti di Echos 2022 sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Al termine del concerto, l’associazione L’Arcangelo APS curerà una visita guidata della Pinacoteca. La visita sarà su prenotazione e con posti limitati. Per info e prenotazioni della visita guidata: info@pinacotecadivoltaggio.it – Tel 347 4608672. Per informazioni sul concerto e sulla rassegna: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

Nell’ambito della rassegna “La musica e il sacro“ sabato 4 giugno, alle 18.30, si terrà una nuova messa “cum Organo”. Letizia Romiti, all’organo Serassi del Duomo di Valenza, farà ascoltare una scelta di brani di autori diversi tutti basati sul tema della Pentecoste: “Komm Heiliger Geist” Bwv 651a di J.S. Bach (1685 – 1750), “Komm, Heiliger Geist” di J. Pachelbel (1653 – 1706), Hymnus “Veni Creator Spiritus” di G. Cavazzoni (ca. 1525 – post 1577) e per finire l’Improvisation “Feria Pentecostes” di C. Saint-Saens (1835 – 1921).

Ad Acqui Terme proseguono le AcquiLimpiadi. Questo sabato 4 giugno in Piazza M. Ferraris, al mattino e al pomeriggio, è in programma “Go Kart – Kart Terapia” dell’ASD Wheelchair Karting. Alle 21 alla Fontana delle Ninfee, in Piazza Italia si esibirà Marco Guerzoni, protagonista del musical “Notre Dame de Paris”, in collaborazione con la Scuola di danza In punta di piedi, Corpo bandistico acquese, Corale acquese e la scuola Danza 3 – insoliti movimenti.

In Piazza Don Soria ad Alessandria, davanti alla Bottega Solidale Fuga di Sapori, alle 17 andrà in scena la commedia “Il Pranzo” della compagnia teatrale Gli Illegali. Per assistere allo spettacolo è richiesta la prenotazione sul sito www.illegali.it/prenota. L’ingresso è abbinato ad un ricco aperitivo offerto da Fuga di Sapori: 1 birra media della casa, ricca degustazione di una selezione di prodotti dalla Bottega, pane e Brigantella. Costo 10 euro per gli adulti, bambini gratis.

Nell’ambito della 56esima edizione dell’evento espositivo Galleria Gamondio, nella Chiesa di Santo Stefano di Castellazzo Bormida fino al 16 giugno si può visitare la mostra “15 giorni di Jacovitti” che raccoglie quindici panoramiche anni ’50-’60 di Benito Jacovitti, uno dei più importanti fumettisti del Novecento. Orari: sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e negli altri giorni, su prenotazione, dalle 17 alle 19. Per info: 0131 272832 E-mail: galleriagamondio@gmail.com.

