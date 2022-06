Coppia di escursionisti in difficoltà su un sentiero della Val Borbera. Interviene il Soccorso Alpino

VAL BORBERA – Il Soccorso Alpino di Alessandria è intervenuto in un aiuto di due escursionisti lungo il sentiero 269 della Val Borbera da Rocchetta Ligure al costone La Ripa. La coppia, di 29 e 30 anni, residente nel casalese, stava affrontando un percorso per escursionisti esperti che presenta tratti attrezzati con un cavo di acciaio di sicurezza. Durante la discesa la ragazza si è trovata in difficoltà nel proseguire e così la coppia ha deciso di chiedere aiuto. I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto gli escursionisti e li hanno aiutati a raggiungere la zona dove è atterrato l’elisoccorso del 118 partito da Cuneo Levaldigi. La coppia è stata quindi portata a Rocchetta Ligure, incolume.

(in copertina e nella notizia le foto del sentiero)