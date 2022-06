PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono emersi cinque nuovi casi di peste suina in provincia di Alessandria: uno a Gavi (sesto caso da quando è iniziata l’emergenza), uno a Parodi (secondo), uno a Rocca Grimalda (secondo), due a Vignole Borbera (in totale cinque).

I positivi sono in totale 142: 89 in provincia di Alessandria, 53 in Liguria.