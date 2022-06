“Doniamo un sorriso”: Azzurro Donna consegna le parrucche oncologiche all’associazione Bios

ALESSANDRIA – Con la consegna formale di parrucche oncologiche alla dottoressa Marta Martini, presidente dell’Associazione Bios Donne operate al seno, ieri si è conclusa nella sede di Forza Italia Alessandria la prima fase del progetto “Doniamo un sorriso”.

“Ci sono dei progetti che nascono si sviluppano e come per combinazione vanno oltre le aspettative, questo è uno dei di quelli. Quando Giordana Tramarin e le colleghe di Azzurro Donna Forza Italia Tortona hanno lanciato l’idea della raccolta e della creazione della banca delle ciocche per la realizzazione di parrucche oncologiche mai avrebbe immaginato che la loro iniziativa potesse entusiasmare fino a coinvolgere altre donne, in altre città del Piemonte, come nei fatti è avvenuto”. A raccontare orgogliosamente dei sorprendenti risultati del progetto “doniamo un sorriso”, dell’impegno solidale e della promessa mantenuta è Mariarosa Porta, Coordinatrice Regionale Azzurra Donna Piemonte. “Con questa prima donazione il nostro impegno civico e politico si concretizza in sostegno immediato e aiuto ai più fragili”. Ad Alessandria il progetto è stato realizzato dalla Coordinatrice Cittadina di Azzurro Donna che, con Aurora, Barbara e altre donne del gruppo ha raccolto la sfida e con l’aiuto dell’Assessore alla Salute e del Capogruppo in consiglio comunale è riuscita a rispondere ai bisogni di venticinque donne a cui andranno le parrucche sintetiche già pronte per essere donate.

“Abbiamo deciso che avremmo affidato ad una onlus della nostra città il compito di individuare quali siano le persone che hanno davvero bisogno di ricevere questo importante dono”. “La scelta” hanno sottolineato la Coordinatrice Cittadina di Azzurro Donna e l’assessore alla Salute “è caduta sull’associazione BIOS che dal 1996 opera città con lo scopo di fornire sostegno psicologico alle donne operate o in attesa di intervento al seno a cui verranno donate le parrucche. Chi meglio di loro saprà davvero indirizzare il dono verso chi più ne ha bisogno? L’Associazione attraverso le sue volontarie è quotidianamente vicina a chi vive il difficile momento della diagnosi e della malattia , conosce caso per caso le diverse situazioni. Un ringraziamento particolare per l’ospitalità va a Carlotta Barracco e Matteo Festoni, titolari del Ristorante Cappelverde. Un grazie a tutte le persone presenti e non che hanno contribuito ad raggiungere il risultato”.