Valenza piange Daniela Zaio, lucida e competente figura politica e amministrativa

VALENZA – Valenza è addolorata per la morte di Daniela Zaio, figura di riferimento del mondo amministrativo e politico della città. Nella scorsa legislatura era stata capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale oltre che dirigente dell’Uspidalì, la casa di riposo, guidata da Zaio in un periodo estremamente travagliato e difficile, oltre che dirigente del settore amministrativo del Comune.

La sua scomparsa ha subito scosso il centrosinistra valenzano con molti messaggi di cordoglio. L’ex vicesindaco, Costanza Zavanone la ricorda così: “Non ha mai concesso il minimo spazio all’incertezza o all’ improvvisazione. Competente sempre, senza vanità, dialogante, rigorosa“. Daniela Zaio aveva 69 anni.