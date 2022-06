Alle celebrazioni dei 208 anni della Fondazione dei Carabinieri gli encomi ai militari più meritevoli

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In occasione della celebrazione del 208° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale di Alessandria, sono stati premiati i Carabinieri che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno per l’attività d’istituto svolta, con le seguenti motivazioni:

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante Interregionale Pastrengo concesso al Magg. Federico SMERIERI con la seguente motivazione:

“Comandante di sezione di nucleo investigativo di città metropolitana, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato acume investigativo, offriva determinante contributo a complessa attività investigativa che permetteva di disarticolare sodalizio criminale collegato a clan camorristico, dedito alle truffe in danno di anziani, perpetrate anche simulando l’appartenenza all’Arma dei Carabinieri. L’operazione si concludeva con l’arresto di 48 malviventi, la sottoposizione all’obbligo di dimora di 13 sodali e il deferimento in stato di libertà di ulteriori 29 correi, responsabili di oltre 200 episodi delittuosi”. Territorio nazionale, agosto 2015 – novembre 2019

ENCOMIO SEMPLICE concesso al Cap. Davide SESSA con la seguente motivazione:

“Comandante di Sezione di Reparto Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale, dando prova di elevata professionalità e spiccate capacità investigative, dirigeva, partecipandovi personalmente, prolungata e complessa indagine che permetteva di sgominare un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista, dedita a condizionare l’attività politico-amministrativa di un ente locale, esercitare il controllo di attività economiche, gestire un traffico internazionale di sostanze stupefacenti e commettere estorsioni. L’operazione, che riscuoteva autorevoli e diffusi consensi, esaltando il prestigio dell’Arma dei Carabinieri, si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 indagati, il deferimento in stato di libertà di altri 11, nonché con il sequestro di armi e di un cospicuo quantitativo di cocaina”. Aosta, Torino e territorio Nazionale, settembre 2015 – settembre 2018

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta concesso al Sottotenente Giuseppe OCEANI e al Brigadiere Massimo TANDA con la seguente motivazione: “Comandante di sezione investigazioni scientifiche ed addetto a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, dando prova di elevata professionalità, non comune competenza tecnico scientifica e incondizionata dedizione, fornivano determinante contributo a complesse indagini che consentivano di identificare e trarre in arresto l’autore di efferato omicidio”. Alessandria giugno – agosto 2020

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante Interregionale “Pastrengo” concesso al : Mar. Magg. GINESI Ivano, Brig. Ca. Q.S. PIEMONTESE Pasquale, Brig. Ca. FLAMMINI Maurizio Car. MADIA Francesco, con la seguente motivazione:

“Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, dando prova di elevate doti professionali, esemplare acume investigativo e incondizionata dedizione, conducevano complessa attività d’indagine nei confronti di sodalizio dedito a rapine in villa in diverse località del Nord Italia, conclusasi con la condanna dei componenti, con rito abbreviato, a pene esemplari”. Piemonte e Lombardia, novembre 2018 – maggio 2020

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta concesso al Lgt. C.S. Valerio MIRABELLA, Mar. Magg. Davide PALMA, Brig. Ca. Emilio ALIBERTI, App. Sc. Andrea LARATTA, App. Sc. Domenico GALLO, con la seguente motivazione:

“Comandante ed addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, unitamente a militari del Nucleo Investigativo di questo Comando Provinciale, dando prova di elevate doti professionali, spiccato acume investigativo ed incondizionata dedizione, conducevano complessa attività d’indagine nei confronti di agguerrito sodalizio dedito alla commissione seriale di furti in danno di distributori di carburante, i cui accettatori di banconote venivano forzati utilizzando mezzi d’opera anch’essi provento di furti, che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto di tre malviventi, il deferimento in stato di libertà di altro complice ed il recupero di consistente refurtiva”. Provincia di Alessandria e altre località del Nord Italia, luglio 2020 – aprile 2021.

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante della Legione CC Piemonte e Valle d’Aosta concesso al Lgt. Renato BASCIU, Mar. Magg. Salvatore GIRAU, Brig. Vincenzo ESPOSITO, App. Sc. Vincenzo CAPIZZI, con la seguente motivazione:

“Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, dando prova di spiccata professionalità, esemplare intuito investigativo e alto senso del dovere, forniva determinante contributo a prolungata indagine nei confronti di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usura e intestazione fittizia di beni, che si concludeva con l’esecuzione di 4 provvedimenti restrittivi, 16 denunce in stato di libertà, il sequestro di 5 società, conti correnti bancari, due autovetture, denaro contante, nonché con la condanna degli imputati a pene esemplari”. Provincia di Alessandria, aprile 2017 – luglio 2020

ENCOMIO SEMPLICE del Comandante Interregionale Pastrengo concesso al Luogotenente C.S. Vittorio GASPARINI:

“Comandante di stazione distaccata, evidenziando elevata professionalità, esemplare sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, , affrontava, in condizioni di potenziale rischio personale, tre pericolosi pregiudicati autori di un tentato furto in danno di un anziano, che per garantirsi la fuga non esitavano a investire il sottufficiale che riportava gravi lesioni. forniva quindi determinante contributo alla successiva attivita’ d’indagine, conclusasi con l’arresto dei rei”. Province di Alessandria e Torino, ottobre 2018- febbraio 2020

LETTERA DI ELOGIO del Comandante Provinciale di Alessandria ai Luogotenenti C.S. in congedo LAI Michele e CAPUTO Antonio, con la seguente motivazione:

“Luogotenenti carica speciale, gia’ comandanti delle stazioni carabinieri di Serravalle Scrivia e Occimiano, caratterizzati da straordinarie doti militari, professionali e umane. In loro convivono armoniosamente il carabiniere, il comandante di uomini, il padre di famiglia, l’investigatore, l’uomo dello stato, il conoscitore delle leggi. in 42 anni di servizio, hanno formato centinaia di giovani carabinieri, insegnando loro il rigore morale, il senso di responsabilità, la dedizione instancabile, la lealtà, la disciplina, il senso profondo del giuramento prestato e infine la necessità di operare sempre con rispetto e profonda umanità. Il mio vivissimo compiacimento”.