Stabilizzazione personale, Cse Sanità Flp: “Accordo positivo ma escluso un gran numero di dipendenti”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “Finalmente l’accordo per la stabilizzazione del personale servizio sanitario regionale, il Piemonte quando si renderà conto dell’importanza della Sanità Pubblica?”. Stefania Gallo, Coordinatrice Regionale del Cse sanità Dip. Flp ha commentato così le ultime novità emerse negli ultimi giorni.

“Il Piemonte è una delle ultime Regioni ad aver stipulato un accordo su tale normativa sollecitata molteplici volte da Noi e attraverso delle sole manifestazioni dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo” prosegue Gallo “tale accordo se pur positivo, è ancora in bozza e non contiene le indicazioni tecniche che diano le disposizioni alle aziende per attuare tali procedure, tiene fuori un gran numero di dipendenti del servizio sanitario regionale che in questo periodo hanno contribuito alla salvaguardia delle nostre aziende come ad esempio il personale Amministrativo da prima assunto tramite agenzia interinale e poi dalle aziende del SSR” conclude Gallo “speriamo che gli enti del SSR provvedano il prima ad attuare questo accordo e che con l’inserimento del sforamento del tetto di spesa si possa portare il comparto Sanità all’importanza che si merita”.