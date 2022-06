Protezione Civile: coordinatore Volontariato dell’Alessandrino Andrea Morchio agli Stati Generali

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Da giovedì a domenica si svolgeranno all’Università degli Studi Roma Tre gli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile: una tappa fondamentale per un confronto partecipato e attivo sui grandi temi del volontariato. A dieci anni dalla precedente edizione, gli Stati Generali 2022 puntano a creare un momento di dialogo tra Organizzazioni di volontariato e Istituzioni sulle sfide future di questa fondamentale componente e struttura operativa del Servizio Nazionale.

Le quattro giornate di lavori saranno l’occasione per parlare di temi chiave per il futuro del Volontariato e in particolare di sicurezza, risorse, strategie di comunicazione, valori, rappresentanza, prospettive, attività in ambito internazionale, pianificazione di Protezione Civile. Ad aprire i lavori sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra i delegati per la Regione Piemonte a Roma ci sarà anche l’alessandrino Andrea Morchio, coordinatore della Colonna Mobile Alessandrina. Morchio porterà il proprio contributo al tavolo i inerente alla partecipazione sugli scenari internazionali del volontariato di Protezione civile. Volontario dal 1997, Morchio oggi è Coordinatore del Volontariato di tutto l’Alessandrino ed è il Responsabile del Modulo Internazionale Hcp del Piemonte, specializzato per interventi in ambiti alluvionali.

“Sarà un occasione di confronto con altre realtà territoriali con l’obiettivo di arrivare in un futuro non troppo lontano, a modelli organizzativi e d intervento uniformi, per una maggiore capacita di risposta, su tutto il territorio nazionale, diventando inoltre un eccellenza italiana da spendere sugli scenari internazionali” ha detto Morchio.