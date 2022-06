Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 18 giugno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – A Valenza è protagonista la pizza. Questo sabato, e anche domenica, dalle 12 alle 24, in viale Oliva saranno sempre accesi sette forni e 20 pizzaioli prepareranno tutti i gusti e versioni di pizza dalla classica napoletana, la gourmet, la siciliana e la più sottile Toscana. Non mancherà lo street food con un banco di carne alla griglia, pizza fritta, cuoppo e dolci della tradizione napoletana e uno stand dedicato alla birra italiana. Al Pizza Festival di Valenza ci saranno anche musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie, con un’area bimbi gratuita, dove i più piccoli potranno giocare, colorare e partecipare ai laboratori.

Sempre a Valenza si possono gustare anche le tagliatelle del gruppo degli Alpini. Questo sabato e anche domani, dalle 19.30, nell’area del Milite Ignoto, con ingresso da viale Santuario, aprirà lo stand con tagliatelle a volontà. Alla Festa delle Tagliatelle di Valenza non mancherà, ovviamente la musica. Questa sabato si balla con I Mambo.

Sabato 18 e domenica 19 giugno a Casal Cermelli torna la sagra della focaccia al formaggio e delle trofie al pesto, arrivata alla 16 edizione. Dopo la cena in piazza San Carlo si balla alla Pagliarella. Questo sabato serata anni ’60, ’70, ’80 liscioteca e balli di gruppo con Dj Venneri.

Al Centro Sportivo di Gremiasco si tiene la Sagra del raviolo, appuntamento molto amato dagli abitanti delle valli tortonesi, giunto alla 34esima edizione. Dalle 20 si potrà gustare uno dei prodotti tipici della cucina italiana e piemontese e anche un’ottima grigliata. Ad arricchire il programma della sagra ci saranno musica e concerti. Questo sabato musica dal vivo con MTCM con i loro Live Anni ’60. Per partecipare alla sagra è obbligatoria la prenotazione al numero 3386290718.

Nuovo concerto del Monfrà Jazz Fest. All’imbarcadero sul Lungo Po di Casale Monferrato, dalle 19, si potrà ammirare il tramonto ascoltando le note dei Frubers in the Sky in ‘Affetti Speciali’, un progetto che, a partire dalle sonorità del jazz esplora la musica nelle sue forme più disparate. Grazie alla collaborazione con l’Ass. Amici del Po dalle 20 è prevista anche una Merenda sinoira.

Nella città monferrina questo fine settimana c’è anche Casale Comics & Games. Al Castello e nel vicino Mercato Pavia, dalle 10 alle 20, si raduneranno fumettisti, cosplayer, gamer, youtuber, modellisti e persino esperti di arte giapponese provenienti da tutta Italia. Oltre 50 le associazioni rappresentate, tra chi si occupa di allestire set a tema, organizzare concorsi e workshop, realizzare armature o giochi, costruire Gundam o astronavi di lego. Per il programma completo e per informazioni sui biglietti cliccate sul sito www.casalecomicsandgames.com.

Dalle ore 12 di questo sabato e fino alle 12 di domenica 19 giugno ad Alessandria si svolgerà la 24ore di basket Borgo Rovereto. La manifestazione si terrà nell’area polisportiva “Rovereto Centrala Park” (“Ex Gil” – area Provveditorato agli Studi, in Corso Monferrato). È prevista una quota di iscrizione che darà diritto al ritiro della canotta da gioco presso il campo il giorno stesso del torneo. All’atto dell’iscrizione gli atleti potranno scegliere il turno di gioco e l’orario preferito. La 24 Ore di basket Borgo Rovereto è una manifestazione a scopo benefico, l’incasso della manifestazione sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno dell’accoglienza del popolo ucraino. All’interno dell’Area “Rovereto Central Park” sarà allestito uno spazio ristoro, un’area relax e uno spazio musica e intrattenimento per il divertimento di tutti.

Nel Chiostro di Santa Maria di Castello si terrà l’evento “Alessandria Comunità Accessibile“. La Giornata di sensibilizzazione alle disabilità sensoriali inizierà alle 10 con un incontro con enti, servizi e cittadini per confrontare i punti di vista di chi “fruisce dell’accessibilità dei servizi” e di chi “lavora per garantirla”. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19 il Chiostro si animerà con gli stand delle associazioni partner del progetto, con lezioni aperte di LIS e di Braille e laboratori esperienziali sulle disabilità sensoriali a cura di LISten e UICI. Verrà inoltre allestita una mostra dal titolo “Volti e segni del commercio” in collaborazione con i commercianti del Cristo e una stampante 3D del FabLab di Lab121 dimostrerà come la tecnologia possa essere utile all’accessibilità. Per i piccoli ci sarà uno spazio per giocare con i sensi anche una lettura animata in italiano e in Lingua dei Segni a cura dell’associazione Il Contastorie. La giornata si concluderà, alle 19, con un concerto tradotto in Lingua dei Segni in cui la vicepresidente di LISten, Erica Zani, insieme ai corsisti del 2° livello LIS di Alessandria eseguiranno grandi classici della musica italiana e alcune tra le più recenti hit pop e indie, accompagnati da Giovanni Avelli alla chitarra.

Raccontare la città di Alessandria con occhi nuovi attraverso lo strumento del teatro. È questo l’obiettivo della nuova edizione di Luoghi in Comune. Lo spettacolo, nella forma di teatro di strada itinerante, verrà riproposto questo sabato con ritrovo alle 15 in Piazzetta Monserrato ad Alessandria. I partecipanti percorreranno a piedi un itinerario che toccherà diverse tappe in città e li condurrà dopo circa un’ora e mezza al Centro Giovani Pittaluga con la visita alla mostra Name Climate Change allestita proprio in quei giorni. La partecipazione al tour e la visita alla mostra sono gratuite.

Il progetto “Un quartiere in movimento” continua ad animare le serate al quartiere Cristo di Alessandria. Sabato 18 giugno nel piazzale esterno del Circolo Gandini dalle 20 si potrà cenare dalle 21 ascoltare la musica della Bluesphemy band guidata da Filippo Terranova.

Dal 18 al 26 giugno ci saranno i “Dinosauri in città” ad Alessandria. In viale Milite Ignoto sarà allestita una mostra-didattica con dinosauri e draghi animatronici. “Dinosauri in città” sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 20, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 20. Biglietto d’ingresso 10 euro. Per informazioni: 334 8979518.

Nuovo concerto della rassegna Maggio Musicale a Sale. Nella Chiesa di Santa Maria e San Siro, alle 21.15, si esibirà il duo chitarra classica-violino formato dalle musiciste italo svizzere Virginia Arancio e Cordelia Hagmann. In programma musiche di Schubert, Villa Lobos, Ramirez e Piazzolla.

A Tortona la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) organizza l’evento “Rosa & Nero #siamotuttimalabrocca”, dedicato alla memoria dello storico ciclista tortonese Luigi Malabrocca. Dalle 14 nel parco giochi la Lucciola di via Milite Ignoto a Tortona si terrà una dimostrazione del Giuoco Ciclo Tappo. Fino alle 16 si raccoglieranno poi le iscrizioni per i laboratori di Natale Panaro. L’evento, a offerta libera, è rivolto ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Alle 19 lungo la via Emilia ci sarà la presentazione della graphic Novel “Malabrocca. Un uomo solo al… fondo” con l’autore Roberto Lauciello e Serena Malabrocca. Moderatrice dell’incontro sarà Francesca Bagnasco della “Libreria Namastè”. Ancora in via Emilia, fronte Palazzo Guidobono, adiacente all’area della Biblioteca Civica si potrà cenare con gli hamburger e le tartare di Fassona piemontese. L’evento terminerà sul palco del cortile dell’Annunziata con lo spettacolo teatrale “Può una bicicletta volare?” di Allegra De Mandato con Emanuele Arrigazzi e Fabio Martinello.

Questo sabato 18 giugno, alle 20, al Ristorante la Torre dell’Hotel Candiani di Casale Monferrato si terrà l’incontro “Casale nel Cinquecento tra Autonomie e Governo del Principe”. L’iniziativa culturale è nata dalla sinergia fra il Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato e il Lyons Club Casale Monferrato Host. Ad intrattenere la platea sul Secolo d’Oro di Casale Monferrato sarà Blythe Alice Raviola, dottore di ricerca in Storia della Società europea in età moderna, archivista, collaboratrice del Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, autrice di alcuni saggi sul Piemonte del Settecento.

“Quattro chiacchiere… d’autore” alla Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato. Alle 17 verrà presentato il volume della scrittrice Laura Guglielmi “Lady Constance Lloyd. L’importanza di chiamarsi Wilde” ( Morellini, 2021). Per partecipare è gradita la prenotazione al numero 0143 1870107 (dalle 9 alle 12) oppure via mail: biblioteca.mandela.tagliolo@gmail.com.

Questo sabato levataccia per gli artisti-runner di “Scavalcamontagne-Tournée in cammino”. I cinque attori erranti alle 6.30 si metteranno in marcia verso Montechiaro d’Acqui dove, alle 17, è in programma una visita del borgo nella parte alta del paese. In serata, alle 21, sarà messa in scena “Una Vedova Allegra”, versione condensata dell’operetta, in piazza Cesare Battisti.

Per maggiori dettagli e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.