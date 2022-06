Aumentano i comuni alessandrini che invitano i cittadini a centellinare l’uso dell’acqua

AGGIORNAMENTO – Anche Ovada limita l’utilizzo dell’acqua ai soli scopi domestico-sanitari.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Si allunga di ora in ora l’elenco dei Comuni della provincia di Alessandria che invitano i cittadini a limitare l’uso dell’acqua. Dopo la raccomandazione di ieri il sindaco di Cassinelle ha pubblicato l’ordinanza che ordina l’impiego dell’acqua per le sole esigenze alimentari e sanitarie. Lo stesso ha fatto anche Casaleggio Boiro mentre il sindaco di Molare, Andrea Barisone, dal suo profilo Facebook, ha esortato i concittadini a non sprecare l’acqua.

Questa situazione pare destinata a peggiorare nei prossimi giorni e per questa ragione il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha lanciato l’allarme, annunciando che solo per l’Alessandrino sono circa una trentina i comuni costretti a chiedere collaborazione ai cittadini nell’impiego parsimonioso dell’acqua.