Garbagna e Casasco diventano Il Borgo delle Storie

CASASCO, GARBAGNA – “La vocazione a cercare Teatro di qualità e di professionisti, la scelta di spettacoli che vanno nei teatri” sono questi, negli intenti degli organizzatori, i punti fermi del Festival Il borgo delle storie, che quest’anno ritorna a Garbagna, con un’anteprima a Casasco, con la sua VI edizione. Con la direzione artistica di Emanuele Arrigazzi e Allegra de Mandato, è sostenuto dal Comune di Garbagna con l’aiuto della Fondazione C.R. Tortona e si inserisce in un territorio di borghi incantevoli e di bellezze paesaggistiche. L’anteprima sarà il 26 giugno a Casasco, comune che da sempre ha partecipato alla rassegna, oltre che sede di un osservatorio astronomico e di una big bench. In scena alle 19 uno spettacolo adatto per ogni pubblico: “Commedia Incompiuta”, scritto e diretto da Luca Cairati, con Sara Bellodi, Luca Cairati, Nicola Cavallari, Michela Lo Preiato. Nell’occasione, sarà lanciato il festival e sarà raccontato il programma della settimana successiva, che si terrà , dal 30 giugno al 3 luglio, a Garbagna.

Il borgo delle storie racchiude nel suo titolo la sua essenza. Si svolge in un borgo (Garbagna, uno dei borghi più belli d’Italia, ma anche Casasco) che non solo trasuda bellezza e fascino, ma nutre della sua storia le storie che vi si ambientano. E sono proprio queste ultime ad essere protagoniste degli spettacoli, delle presentazioni di libri e delle favole per bambini, entrambe in collaborazione con la libreria Namasté di Tortona, “perché i libri fanno parte di un festival delle storie”, spiega Allegra de Mandato, che, in quanto lettrice appassionata, oltre che drammaturga e sceneggiatrice, ha curato particolarmente la sezione letteraria. Ogni giornata ha un programma dove teatro, letteratura, momenti dedicati alle famiglie si susseguono e si integrano in una proposta ricca e ben strutturata, con orari e luoghi dedicati. “Ogni giorno alle 17 ci sarà il monologo “Guerra” da La strada dei Panzer di Heiner Muller di Emanuele (Arrigazzi) che si tiene in una chiesa. E’ un’anteprima in forma breve (dura una ventina di minuti) di un nuovo spettacolo. Il linguaggio è contemporaneo e il tema è un po’ un pugno nello stomaco, considerato il momento attuale”, racconta Allegra de Mandato. Sarà lei a intervistare i vari scrittori in occasione delle presentazioni dei libri, ambientate nella bella piazza centrale degli ippocastani, mentre Arrigazzi ne leggerà, di volta in volta, dei brani. Molto curato il programma per famiglie con un appuntamento serale da venerdì 1^ a domenica 3 luglio, con le fiabe per bambini della libreria Namasté, ma anche con lo spettacolo a tema mitologico “Il segreto di Dedalo” della Coltelleria Einstein e con il laboratorio domenicale di Natale Panaro.

TEATRO: A Garbagna giovedì 30 giugno alle 22 il primo spettacolo “Venti di risate!” con Debora Villa di stampo decisamente comico (non cabaret, precisano gli organizzatori), per proseguire, venerdì 1 luglio alle 19, con “Mad in Europe” di e con Angela Dematté, attrice e drammaturga già vincitrice del Premio Riccione. “Mad in Europe” parla di “confusione linguistica e maternità”, in un discorso davanti ad una commissione europea di una donna incinta in una lingua inventata, che mescola tanti idiomi. Sabato 2 luglio alle 22, un classico senza tempo del teatro di narrazione: “Kohlhaas” di e con Marco Baliani, scritto da lui e Remo Rostagno e tratto da una novella di Heinrich von Kleist, sul tema dell’ingiustizia e della diversità di fronte alla legge. Il Borgo delle Storie riserva una particolare attenzione per le anteprime: “Il bosco” (sabato 2 luglio alle 19) dai testi del poeta Robert Walser, con l’adattamento e l’interpretazione di Paolo Musio, e “Emanuele Arrigazzi plays Ermanno Cavazzoni with The Open Trio” (domenica 3 luglio alle 22), liberamente tratto da Il pensatore solitario di Ermanno Cavazzoni, un lavoro che accosta la musica di tre musicisti jazz all’opera di Cavazzoni, che già aveva collaborato con Arrigazzi ne “Il poema dei lunatici”. “Ci piacciono spettacoli di teatro civile”, dice de Mandato a proposito di “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo” di Claudio Fava, in scena sabato 1 luglio alle 22. Lo spettacolo, diretto da Chiara Callegari, con Simone Luglio e Giovanni Santangelo, è un fiore all’occhiello del festival; è stato recentemente rappresentato presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed è patrocinato dalla Farnesina. Vuole essere il diario civile di due uomini, non di due eroi e, perciò, “ha anche momenti divertenti, non è solo didascalico”.

SEZIONE LETTERARIA: Importanti e diversi i libri presentati a Garbagna dai loro autori, intervistati da Allegra de Mandato nel pomeriggio alle 18 sotto gli ippocastani della piazza centrale. Venerdì 1 luglio Antonio Moresco parlerà del suo “Chisciotte”, romanzo su un eroe reinventato e trasportato nel contemporaneo, pubblicato da Sam Libri, mentre Ilaria Gaspari , autrice, filosofa e presenza fissa di “La versione di Fiorella”, programma di Fiorella Mannoia in onda su Rai 3, sabato 2 luglio presenta il suo “A Berlino”. Il libro, appena presentato al Salone del Libro di torino, è edito da Giulio Perrone e fa parte di una collana di guide di città dal punto di vista letterario. Berlino è raccontata dal punto di vista della scrittrice tedesca Ingeborg Bachmann, figura tormentata di apolide. Infine Liv Ferracchiati , autore, drammaturgo, regista, scrittore, domenica 3 luglio parlerà con Allegra de Mandato e Emanuela Arrigazzi del suo Sarà solo la fine del mondo. Il libro, edito da Marsilio editore, è ambientato nel futuro e coniuga fantascienza con una riflessione sul genere. Sulla pagina https://radiogold.it/tempo-libero tutto il programma de Il borgo delle Storie. Info su https://www.facebook.com/borgodellestorie