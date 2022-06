Debutto felice per i treni dal Piemonte alle riviera romagnola

PIEMONTE – Sono stati mille i piemontesi che hanno utilizzato i nuovi collegamenti ferroviari che uniscono il Piemonte alla Riviera adriatica. Un debutto felice per il servizio partito il 18 e 19 giugno e che permette di raggiungere le spiagge di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Per tutti i fine settimana, fino all’11 settembre, quattro corse – due il sabato e due la domenica, permettono ai viaggiatori piemontesi di scoprire, in tutta comodità, la riviera adriatica.

I nuovi servizi nascono dalla collaborazione tra le Regioni Emilia-Romagna e Piemonte e sono effettuati da Trenitalia Tper in cooperazione con la Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia.

La partenza è programmata ogni sabato da Torino Porta Nuova alle ore 6:20 (da Asti alle ore 7:01 e da Alessandria alle ore 7:21) con fermate intermedie solo a Voghera, Piacenza e Bologna (per consentire da qui un collegamento con l’alta velocità). L’arrivo è previsto prima dell’ora di pranzo in Riviera, verso mezzogiorno a Pesaro. Si riparte dopo le ore 16, con arrivo a Torino alle 21:15.

I treni circolano sabato e domenica, fino all’11 settembre.