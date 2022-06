Emergenza siccità: la Valle d’Aosta non aiuterà il Piemonte. “Nevai sciolti come fossimo ad agosto”

PIEMONTE – Mentre il Piemonte dichiara l’allerta rossa per l’emergenza siccità ed esorta Roma a riconoscere lo stato di emergenza, la Valle d’Aosta, annuncia che non concederà aiuti alla regione piemontese. Il governatore Alberto Cirio aveva lanciato un appello ai vicini di casa per far fronte alla carenza idrica ma Erik Lavevaz, il Presidente della Valle d’Aosta, ha spiegato le difficoltà della piccola regione, anche lei in crisi per la carenza idrica. “Stiamo effettuando tutti gli approfondimenti del caso, ma credo che le nostre effettive possibilità di intervento in questo campo non possono rispondere a un’emergenza ampia come quella che si sta configurando – ha raccontato Erik Lavevaz”.

“Noi per primi vediamo i risultati di queste condizioni eccezionali, con i nevai già sciolti come se fossimo ad agosto e temperature altissime anche fino a 4.000 metri. Ci troveremo tutti a dover fare i contri con una carenza idrica importantissima“, aggiunge Lavevaz, che in questo modo chiarisce l’impossibilità per la Valle d’Aosta di dare una mano al Piemonte.