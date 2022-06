PIEMONTE – “La situazione è drammatica, per questo chiediamo che il governo prenda in mano la questione sotto forma di emergenza nazionale, poi chiediamo lo stanziamento di risorse e, in terzo luogo, che il Pnrr sia declinato in modo che gli agricoltori possano costruire piccoli invasi consortili“.

Così a Sky Tg24 il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, nel giorno in cui la Conferenza delle Regioni incontrerà il capo della Protezione civile per fare il punto sull’emergenza siccità.