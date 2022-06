Altri due casi di peste suina: carcasse positive in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Due nuovi casi di peste suina sono stati segnalati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale nella zona monitorata tra Piemonte e Liguria. L’ultimo aggiornamento del 21 giugno infatti porta a 153 i positivi totali, in particolare 97 in Piemonte e 56 in Liguria.

Gli ultimi due casi sono stati riscontrati in Piemonte, nella provincia di Alessandria ed esattamente ad Arquata Scrivia (dodicesimo da quando è iniziata l’emergenza) e a Rocca Grimalda che raggiunge i tre casi totali finora.