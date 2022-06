PIEMONTE – La Regione Piemonte ha avviato una campagna per il risparmio dell’acqua a fronte dell’emergenza idrica che sta colpendo soprattutto il Nord Italia. In una serie di schede si invita a non riempire le piscine, a innaffiare le piante con l’acqua usata per pulire le verdure, a pulire i pavimenti con l’acqua del condizionatore.

Di seguito tutti i consigli: