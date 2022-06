Cadono calcinacci sotto i portici di Novi durante il mercatino di Novantico

NOVI LIGURE – Per fortuna tanto spavento ma nessun ferito questa mattina a Novi Ligure, sotto i portici di corso Marenco. All’altezza dei ‘portici nuovi’, dove so stata svolgendo Novantico, il mercatino dell’antiquariato, alcuni calcinacci si sono staccati dal soffitto crollando a terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che ha messo in sicurezza l’area. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e il mercatino è proseguito regolarmente.