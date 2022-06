Dai fondi Pnrr contributi al Forte di Gavi e al teatro di Casale

CASALE MONFERRATO – Buone notizie per il forte di Gavi e per il teatro comunale di Casale Monferrato. Il Ministero della cultura ha infatti dato via libera a 43 progetti di enti che avevano presentato domanda di accesso ai fondi del valore di oltre 13,9 milioni di euro intercettati dal Piemonte sui fondi europei del PNRR. In provincia di Alessandria, il ministero ha approvato due progetti del valore complessivo di 589.140 euro: al Forte di Gavi andranno 389.140 euro e al teatro comunale di Casale Monferrato 200.000 euro.

“Soltanto nell’ultima settimana il Piemonte è riuscito a finanziare grazie al Pnrr circa 70 progetti per un valore di oltre 40 milioni di euro – sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio. Accanto ai fondi per valorizzare tanti borghi del nostro territorio, adesso queste risorse saranno un aiuto per realtà preziose del sistema culturale piemontesi come i nostri teatri, cinema e musei. Era importante conquistare questi fondi destinati al risparmio energetico, fondamentale non solo per ridurre l’impatto ambientale ma anche alla luce del costo dell’energia che sta mettendo a dura prova cittadini e imprese. L’impegno per dare una nuova impronta ecologica coinvolge tutti i settori ed è un bene che anche il comparto culturale possa ricevere sostegno e dare il proprio contributo“.