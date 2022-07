Esiste un sito che permette di ascoltare i suoni della natura da tutto il mondo

RADIOGOLD – Si chiama Earth.fm ed è il sito che, da qualche mese, ospita un archivio di centinaia di suoni registrati in alcuni contesti naturali di tutto il mondo. Si tratta di un archivio notevole di rumori che vanno dagli insetti notturni della foresta amazzonica, sino al rumore della campagna al confine tra Piemonte e Lombardia, passando per le onde del golfo thailandese e i fenicotteri della Camargue in Francia. L’archivio è aggiornato da molti collaboratori (anche voi potreste partecipare a questo interessante progetto). Va inoltre detto che il sito è completamente gratuito e regala momenti di pace con rumori del tutto naturali.

Foto Earth.fm